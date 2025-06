Referendum funerale della democrazia | politici incapaci elettori indifferenti e il Paese sprofonda nel disonore

Una rappresentanza autentica. In questo scenario desolante, il referendum si trasforma in un simbolo del declino di una nazione che sembra aver smarrito la propria strada, lasciando spazio a un'apatia diffusa e a un futuro incerto. È tempo di riscoprire il valore della partecipazione e di ricostruire, con coraggio e responsabilità , il cuore democratico del nostro Paese.

Il referendum è miseramente fallito, e nessuno — a destra, a sinistra, tra i promotori o tra gli assenti — può dirsi innocente. Tutti colpevoli, ciascuno a modo suo, tutti protagonisti di questa commedia cinica in cui la democrazia si è trovata senza pubblico, senza attori credibili, e senza.

