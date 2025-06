Referendum flop | Schlein e Landini fanno spallucce Ma nessuno si dimette I riformisti | Gran regalo a Giorgia Meloni

Nonostante il flop del referendum e l’assenza di dimissioni da parte di Schlein e Landini, il Centrosinistra sembra deciso a non lasciarsi abbattere. La bassa affluenza in Emilia Romagna e Toscana evidenzia ancora una volta le sfide della politica italiana, ma l’energia per reagire non manca. Con questa battuta d’arresto, si apre comunque un nuovo capitolo. Piano...

Nemmeno in Emilia Romagna e in Toscana, il referendum ha raggiunto il quorum. Elly Schlein e Maurizio Landini fanno spallucce. Dimissioni? Landini: "Non ci penso nemmeno". Il Centrosinistra prova ad autoassolversi anche se il dato dell'affluenza è stato insufficiente e la sconfitta in una battaglia combattuta tutti insieme in prima linea brucia eccome. Tuttavia, la delusione non appare così grande da azzoppare la volontà di continuare - piano piano, poco alla volta - a provare l'esperimento unitario. Ma politicamente il referendum flop è stato un errore colossale. La spallata al governo era un'illusione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Referendum flop: Schlein e Landini fanno spallucce. Ma nessuno si dimette. I riformisti: “Gran regalo a Giorgia Meloni”

