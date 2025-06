Referendum flop schiaffone degli italiani alla sinistra E nel Pd parte il processo a Schlein

Il risultato del referendum, con un’affluenza del 30,6%, rappresenta un chiaro schiaffo alla sinistra e al PD, rafforzando la posizione di Giorgia Meloni. La premier, dopo aver preso atto del fallimento, non perde tempo e affida a Fazzolari il compito di definire la strategia politica. Le opposizioni, infatti, avevano cercato di trasformare i quesiti su lavoro e cittadinanza in una sorta di voto contro il Governo, ma il messaggio degli italiani è stato chiaro.

Rafforzata. Si sente così Giorgia Meloni dopo l'esito del referendum, con i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza che ai seggi hanno fatto segnare un'affluenza del 30,6%. Quorum lontanissimo quindi, con la presidente del Consiglio che una manciata di minuti dopo la chiusura delle urne affida al suo braccio destro Giovanbattista Fazzolari il compito di dettare la linea. "Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni - spiega il sottosegretario con delega per l'Attuazione del programma -. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita".

