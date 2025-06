Referendum flop lontano il quorum Ecco come è andata nell' Aretino

Il referendum di oggi ha visto un’affluenza più bassa del previsto, lasciando intendere che il quorum non è stato raggiunto nemmeno in provincia di Arezzo. Alle urne si sono recati meno del 50% degli aventi diritto, confermando il clima di disinteresse generale verso questa consultazione. Ma quali sono le ragioni di questa mancata partecipazione e cosa significa per il futuro politico del territorio?

Le urne si sono chiuse alle 15. Ma, come nel resto d'Italia, anche in provincia di Arezzo il quorum sembra non sia stato raggiunto. Sono stati meno del cinquanta per cento richiesto per rendere valida la consultazione gli aretini che si sono espressi sui cinque quesiti. Ad avere diritto al voto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Referendum flop, lontano il quorum. Ecco come è andata nell'Aretino

In questa notizia si parla di: Quorum Referendum Flop Lontano

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

La solita democrazia delle anime belle della sinistra, che mangiano pane e Costituzione e insultano chi esercita il proprio diritto di non votare ai #referendum2025. Bisogna compatirli, è la rabbia che li muove. Neanche la propaganda su #Gaza li ha salvati dal - X Partecipa alla discussione

Quando usi il referendum per una resa dei conti, il risultato non può che esser questo. Non c’è stato il buon senso, ma la voglia di vendetta. Ecco che allora arriva il risultato giusto. Se così sarà…. Landini, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli a casa! #Referend - X Partecipa alla discussione

Referendum: primi dati parziali sull'affluenza sotto il 30%, quorum lontano - Il quorum resta lontanissimo: i cittadini italiani hanno disertato le urne, quelli sardi ancor di più. Leggi su unionesarda.it

Sfida referendum, l'affluenza è da flop: alle 23 solo il 22%. Il quorum è lontano - Quattordici anni fa, con un quadro politico completamente diverso, alle 19 l'affluenza fu del 30,3%, contro il dato di circa il 16% di ieri allo stesso orario. Leggi su msn.com

Affluenza Referendum, quorum lontano: nel 2011 (quando si arrivò al 57%) alle 22 la partecipazione era al 41.1%. Oggi è al 28% - Il quorum, necessario per la validità del voto, è fissato al 50% più uno degli ... Leggi su ilmessaggero.it