Referendum flop anche in provincia | alle urne solo il 31% degli elettori Quorum non raggiunto

Il referendum si rivela ancora una volta un fallimento, con la partecipazione che lascia molto a desiderare sia a livello nazionale che provinciale. Con solo il 31% degli elettori alle urne, il quorum del 50% più uno non è stato raggiunto, rendendo inutile ogni tentativo di modificare le leggi su lavoro e cittadinanza. Una sconfitta che riflette una scarsa fiducia dei cittadini nei processi democratici e pone questioni urgenti sul coinvolgimento civico.

Il referendum assume i connotati di un flop, sia su scala Nazionale sia su scala locale. E’ quanto emerge dai primi dati in arrivo dal ministero dell’Interno. Una cosa è certa: sui cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum, flop anche in provincia: alle urne solo il 31% degli elettori. Quorum non raggiunto

