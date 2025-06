Referendum flop affluenza sotto il 30% Landini e Schlein si schiantano sul quorum

Il risultato dei referendum di questa settimana conferma un trend ormai consolidato: l'affluenza si ferma sotto il 30%, lasciando Landini e Schelin in panne davanti al quorum. Con dati ancora provvisori, ma con una percentuale che si avvicina al limite critico del 28,15%, il quadro è chiaro: la partecipazione è lontana anni luce dal minimo richiesto. Un segnale forte di disinteresse che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro della politica italiana.

Un flop annunciato e il quorum lontano anni luce. I referendum abrogativi per cui si è votato ieri e oggi hanno fatto registrare un'affluenza al di sotto del 30 per cento. Siamo ancora ai dati provvisori, ma il verdetto appare giù scritto. Quando sono arrivati i dati di su 6.422 sezione sulle 61.591 totali, circa il 10 per cento, l'affluenza si attesta al 28,15 per cento, ben lontano dal 50 per cento più un voto, soglia necessaria perché la votazione sia valida. Urne chiuse in tutta Italia alle 15. Si è votato per i referendum, ma anche per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 13 Comuni e il primo turno in sette Comuni della Sardegna. 🔗 Leggi su Iltempo.it