Referendum flop a Treviso l' affluenza non raggiunge il 25%

Il referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno ha segnato un record di scarsa partecipazione, con l’affluenza che a Treviso e in tutta Italia non ha superato il 30%. Alle ore 15, i seggi si sono chiusi con numeri ben lontani dal quorum del 50% più uno, evidenziando una crescente disillusione tra i cittadini. I quesiti erano stati...

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Flop Treviso

