Referendum Fedriga | Astensione quasi criminalizzata dalla sinistra

Il dibattito sul referendum fedriga rivela un paradosso: l'astensione, un diritto fondamentale, è stata quasi criminalizzata dalla sinistra, nonostante in passato essa stessa abbia incoraggiato questa scelta. È evidente come il rispetto delle opinioni diverse e la libertà di astenersi siano principi che devono essere rispettati da tutte le parti. La coerenza nel rispetto delle opinioni democratiche è essenziale per una società davvero libera e pluralista.

"I cittadini avevano tre scelte: votare sì, votare no, astenersi. Una scelta, quest'ultima che ho visto è stata quasi criminalizzata dalla sinistra. Questo è qualcosa di assurdo, perché in altri referendum la stessa sinistra ha detto di astenersi, e legittimamente lo aveva fatto. Non si capisce. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Referendum, Fedriga: "Astensione quasi criminalizzata dalla sinistra"

In questa notizia si parla di: Sinistra Referendum Quasi Criminalizzata

