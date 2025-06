Referendum Fdi | Uno schiaffo ad una sinistra molto rumorosa

Il dato sull’affluenza ai referendum evidenzia un chiaro disinteresse, un vero e proprio schiaffo a una sinistra troppo rumorosa e poco ascoltata. Quasi tre piacentini su quattro hanno deciso di non recarsi alle urne, segnando una forte delusione per chi sperava in un coinvolgimento più ampio. Nel massimo rispetto delle scelte individuali, questo risultato testimonia un cambiamento profondo nel modo di interpretare la partecipazione democratica.

«I dati sull'affluenza alle urne con riferimento ai quesiti referendari danno una risultanza inequivocabile, ovvero che quasi tre piacentini su quattro hanno preferito non partecipare alla consultazione». Lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia.

