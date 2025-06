Referendum Fazzolari | Governo esce rafforzato sinistra ulteriormente indebolita

Il risultato dei referendum, interpretato come una prova di fiducia popolare, rafforza il governo Meloni e indebolisce ulteriormente la sinistra. Il commento di Giovanbattista Fazzolari sottolinea come le opposizioni abbiano trasformato il voto in un referendum sul governo, con esiti che confermano la stabilità dell'esecutivo. Una vittoria politica che potrebbe segnare un nuovo corso per l’Italia. Ma cosa significa tutto questo nel lungo termine?

(Adnkronos) – "Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita". Così commenta Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma, intercettato dai cronisti a Palazzo Chigi. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Fazzolari: “Governo esce rafforzato, sinistra ulteriormente indebolita”

