Referendum Elly Schlein stravolge la realtà | Più voti di Meloni

Il recente referendum ha scosso profondamente il panorama politico italiano, con Elly Schlein che stravolge le aspettative e raccoglie più voti di Meloni. Tuttavia, il dato di partecipazione, circa il 30%, rivela un fallimento per sinistra e Cgil, che invece esultano. Tra accuse di crisi democratica e proposte di modifiche alle regole, si apre una questione cruciale: in questa confusione, quale sarà il futuro della nostra democrazia?

Al referendum vota circa il 30% degli aventi diritto, insomma un flop disastroso per sinistra e Cgil. Eppure, incredibilmente, hanno anche l'ardore di esultare. Molte voci che indugiano sul (presunto) grande numero di elettori che si sono recati alle urne. Poi le accuse (di Maurizio Landini ) alla "grave crisi del sistema democratico" e la richiesta di cambiare le regole sul quorum: già, se si perde sempre, meglio mischiare il mazzo. Ma in tutto questo spettro di dichiarazioni e prese di posizione grottesche, ecco che forse Elly Schlein riesce a battere l'intera concorrenza. "Grazie alle oltre 14 milioni di persone che hanno deciso di votare e tutti coloro che si sono mobilitati per far contare il voto dei cittadini.