Referendum è miraggio quorum | la piazza contro Israele non salva la sinistra

Il referendum 232 si rivela un miraggio di quorum, con la partecipazione che stenta a decollare e la piazza contro Israele che non riesce a salvare la sinistra. Le prime rilevazioni alle 12 e i dati serali evidenziano un calo di entusiasmo e di affluenza, lasciando molti a chiedersi se ci saranno ancora speranze di superare la soglia critica. Il solito vizio di promettere senza mantenere sembra aver giocato un ruolo decisivo in questa giornata deludente.

La prima rilevazione delle 12 ha gelato le aspettative. Quel 7,42% ha segnato l'andamento della giornata: nessun balzo nell'affluenza ai seggi. Un dato che resta molto deludente alle 19: tra il 16 ed il 17%. In serata dopo la chiusura delle urne l'affluenza va poco oltre il 20%. E dire che il campo largo nelle ultime ore, complice la manifestazione per Gaza organizzata proprio la vigilia dell'apertura dei seggi, ci aveva sperato. Il solito vizio della gauche: confondere i sogni con la realtà . O meglio trasformare una conta interna in un'emergenza del Paese. Il primo a partire è stato Maurizio Landini, il segretario della Cgil, che si carica sulle spalle i referendum sul lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it