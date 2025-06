Referendum e ballottaggio a Triggiano | chiusi i seggi Attesa per affluenza e spoglio

A Triggiano e nel Barese, si sono chiusi i seggi per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Dopo un'urna poco frequentata come ieri, l'attesa ora si concentra sui dati di affluenza e sugli spogli. Se il trend si confermerà , potrebbe mettere a rischio la validità del voto, rendendo cruciale la partecipazione di tutti. La sfida è ora capire se gli italiani sceglieranno di far sentire la loro voce, contribuendo a plasmare il futuro del paese.

Si sono chiusi anche nel Barese i seggi per i 5 referendum abrogativi riguardanti tematiche su lavoro e cittadinanza. C'è attesa per i dati dell'affluenza ma se si seguirĂ l'andamento di ieri, con poca gente alle urne, il quorum partecipativo del 50% piĂą uno degli elettori per rendere valida la. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Referendum e ballottaggio a Triggiano: chiusi i seggi. Attesa per affluenza e spoglio

In questa notizia si parla di: Referendum Chiusi Seggi Attesa

Referendum, si sono chiusi i seggi - I seggi per i referendum si sono ufficialmente chiusi alle 15:00, con l’affluenza che ha raggiunto il 22,73% nel primo giorno di votazioni.

Referendum 2025, i risultati in diretta: seggi chiusi, #affluenza al 22% alle 23, quorum lontano, attesa per i ballottaggi a Taranto e Matera - X Partecipa alla discussione

Seggi chiusi per i referendum. Attesa l’affluenza ma il quorum è lontano DIRETTA - Hanno chiuso alle 15 di lunedì 9 giugno i seggi dei cinque referedum promossi su lavoro e cittadinanza. Leggi su piacenzasera.it

Referendum 2025, i seggi chiudono alle 15. Renzi e Salvini esultano già: “Quorum non verrà raggiunto”. Diretta - Per il leader di Italia viva i quesiti sul lavoro erano "ideologici". Leggi su ilfattoquotidiano.it

Non passano i Referendum 2025, il quorum non è stato raggiunto: cosa succede ora - Com'era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull'affluenza, il quorum ... Leggi su fanpage.it