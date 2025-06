Referendum e ballottaggi | si vota fino alle 15 A seguire lo scrutinio

Oggi gli italiani si preparano a esprimersi su questioni cruciali attraverso il referendum, con le urne aperte fino alle 15 e lo scrutinio subito dopo. Sono coinvolti anche i ballottaggi in diverse città per eleggere i nuovi sindaci, tra cui Massafra, Orta Nova, Taranto e Triggiano. Un momento decisivo per il futuro delle comunità locali e del paese. Scopriamo insieme cosa è in gioco e come si svolge questa importante giornata democratica.

Alle 23 di ieri aveva votato il 22,7 per cento degli aventi diritto per i cinque quesiti referendari. Dalle 7 alle 15 oggi ancora operazioni di voto, quindi lo scrutinio. Si vota anche in vari Comuni italiani per i ballottaggi con cui saranno scelti i nuovi sindaci: in Puglia a Massafra. Orta Nova, Taranto e Triggiano.     L'articolo Referendum e ballottaggi: si vota fino alle 15 A seguire lo scrutinio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Referendum e ballottaggi: si vota fino alle 15 A seguire lo scrutinio

