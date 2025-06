Referendum e ballottaggi seggi aperti dalle 7 Affluenza al 22,73%

Oggi si riaccendono i seggi in tutta Italia, con le urne aperte dalle 7 alle 15 per il secondo giorno di votazioni referendarie sui temi cruciali di lavoro e cittadinanza. Sono coinvolti anche 13 comuni sopra i 15mila abitanti e alcuni in Sardegna, tra cui Taranto, Matera e Nuoro. Alle 23 di ieri, l’affluenza si attestava al 22,73%. La partecipazione è fondamentale: scopriamo insieme come si sta evolvendo questa importante tornata elettorale.

Seggi aperti anche stamani, dalle 7 fino alle 15, nella seconda giornata di voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Le urne saranno aperte fino alla stessa ora anche nei 13 comuni sopra i 15mila abitanti dove si vota per i ballottaggi e nei 7 comuni al primo turno in Sardegna. Tra i comuni al voto Taranto, Matera e Nuoro. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 22,73% nelle 61.591 sezioni aperte in Italia per i cinque quesiti (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza italiana). Il dato è riferito al primo quesito (Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi – Abrogazione).

Elezioni amministrative: finita la campagna elettorale, oggi si insediano i seggi anche nei dieci Comuni pugliesi interessati Al voto domani e lunedì, eventuali ballottaggi 8-9 giugno - Completata la campagna elettorale, oggi si insediano i seggi nei dieci comuni pugliesi coinvolti nelle elezioni amministrative, con eventuali ballottaggi previsti per l'89 giugno.

Oggi si vota! Domenica 8 giugno, seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 Referendum su lavoro e cittadinanza + ballottaggi in diversi comuni Porta con te tessera elettorale e documento d'identità La democrazia si costruisce con la partecipazione. #Elezioni2025 #R

In Basilicata, domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per il ballottaggio a Matera e per cinque referendum abrogativi. Affluenza in calo nella città lucana rispetto al primo turno. Seggi aperti fino alle 15 di lunedì.

