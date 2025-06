Referendum e Amministrative chiusi i seggi | al via lo spoglio

Dopo due intense giornate di voto, gli italiani hanno deposto le schede e si prepara il momento cruciale dello spoglio. Con le urne ormai chiuse, l’attenzione si concentra sui risultati che definiranno il futuro del paese e dei suoi Comuni. Mentre le operazioni iniziano, cresce l’attesa per conoscere le decisioni degli elettori e i nuovi protagonisti delle amministrazioni locali. Restate con noi, perché i numeri sono alle porte.

Alle ore 15 sono stati chiusi i seggi in tutta Italia: è così terminata la due giorni di voto per il Referendum e per le Amministrative, con i Comuni chiamati al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Alla chiusura delle urne è iniziato immediatamente lo spoglio, assieme al quale dovrebbero arrivare i dati ufficiali . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Referendum e Amministrative, chiusi i seggi: al via lo spoglio

Referendum Amministrative Chiusi Seggi

