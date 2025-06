Referendum dopo il primo giorno a Parma affluenza al 28.62%

Dopo il primo giorno di voto per il referendum, Parma registra un’affluenza del 28,62%, superiore alla media nazionale del 22,73% alle ore 23. Se il trend continua così, il coinvolgimento dei cittadini potrebbe determinare un esito decisivo e riflessivo. Resta da vedere se questi numeri si confermeranno anche nelle prossime ore, contribuendo a scrivere una pagina importante per il futuro del paese.

Dopo la prima giornata di voto per il referendum, per quanto riguarda il comune di Parma, ha votato il 28.62% degli aventi diritto. A livello nazionale, alle ore 23 del 8 giugno, l'affluenza è stata del 22.73%. Nel 2011 con quorum superato fu del 41.1%

