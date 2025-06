Referendum domenica ha votato il 30% dei modenesi Seggi aperti fino alle 15

Alle ore 15, il 30% dei modenesi si è già espresso, dimostrando un coinvolgimento attivo e una partecipazione crescente in questa importante consultazione. Con i seggi ancora aperti, l’attenzione si concentra su come questi numeri influenzeranno l’esito finale, riflettendo l’interesse della comunità nei temi fondamentali di lavoro e cittadinanza. La giornata di voto si rivela un momento decisivo per il futuro della nostra regione e del Paese.

Si chiude la prima giornata di referendum sui temi del lavoro e della cittadinanza. L'affluenza in Italia alle ore 23 è stata del 22,70%. In Emilia-Romagna è andato al voto il 28,85% degli aventi diritto Leggermente superiore al dato regionale è quello della provincia di Modena, dove alle ore.

