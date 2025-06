Referendum De Luca sul flop quorum | Bassa affluenza per argomenti complessi Non era adatto

Il referendum promosso da Luca sul quorum ha evidenziato una sfida cruciale: l'affluenza bassa per questioni complesse spesso scoraggia il coinvolgimento. Vincenzo De Luca commenta la situazione, sottolineando come un'eccessiva politicizzazione abbia influito sul risultato. Una riflessione fondamentale su come la comunicazione e l'approccio alle tematiche di rilevanza sociale possano fare la differenza nel coinvolgere i cittadini e rafforzare la democrazia.

Vincenzo De Luca ha commentato così il quorum non raggiunto al Referendum sul lavoro e sulle politiche di cittadinanza. "C'è stato un elemento di ideologizzazione eccessivo, ed è stato sbagliato. Una politicizzazione eccessiva ed è stato sbagliato e c'è il problema che quando si affrontano.

