Referendum da flop Renzi non si meraviglia | Ingaggiare battaglie ideologiche non fa vincere le elezioni

Il recente referendum si è rivelato un flop, con una partecipazione deludente e un quorum sfiorato, segnando una chiara battuta d’arresto per le battaglie ideologiche. Renzi, non sorpreso, critica il metodo dei promotori e si distanzia dalla Premier, riproponendo un messaggio di coinvolgimento e responsabilità politica. Un segnale forte che invita a riflettere sulle strategie per riavvicinare i cittadini alla partecipazione democratica.

Ieri alle 23 si è recato alle urne poco più di uno su cinque degli aventi diritto, registrando quindi un quorum più che lontano dal necessario per rendere valida la consultazione. Il leader di Italia Viva non si stupisce e critica il modus operandi dei promotori dei quesiti referendari oltre a puntare il dito contro la premier prendendone le distanze viste sue dichiarazioni nei confronti di coloro che avevano scelto di non votare in passati referendum: "E' una banderuola, una voltagabbana che cambia idea a seconda delle convenienze". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum da flop, Renzi non si meraviglia: “Ingaggiare battaglie ideologiche non fa vincere le elezioni”

