Referendum così nelle Regioni | in Toscana i numeri più alti Trentino-Alto Adige e Sicilia in coda

I referendum in Italia registrano un'affluenza diversificata tra le regioni, con la Toscana leader che sfiora il 40%, mentre Trentino Alto Adige, Calabria e Sicilia restano in coda. Nonostante il mancato raggiungimento del quorum nazionale, le differenze regionali evidenziano come alcune aree siano più coinvolte rispetto ad altre. Scopriamo insieme come si distribuiscono i voti e cosa ci dicono queste mappe sulla partecipazione dei cittadini in tutto il Paese.

I referendum mancano il quorum in tutto il Paese, ma con alcune sensibili differenze tra le Regioni. Nelle mappe la distribuzione della affluenza quesito per quesito e Regione per Regione. In testa sempre la Toscana, con un dato vicino al 40%. In coda il Trentino Alto-Adige, la Calabria e la Sicilia QUESITO 1. QUESITO 2. QUESITO 3. QUESITO 4. QUESITO 5. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, così nelle Regioni: in Toscana i numeri più alti. Trentino-Alto Adige e Sicilia in coda

In questa notizia si parla di: Referendum Regioni Toscana Trentino

