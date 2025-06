Referendum corsa al quorum In città affluenza al 36,7% Post scatena la bufera politica

In un clima di fervore politico, la corsa al quorum per il referendum infiamma Firenze, che si distingue per un’affluenza superiore alla media nazionale e regionale. Con il 36,7% degli aventi diritto già alle urne, la città si conferma un baluardo di partecipazione democratica, puntando a scongiurare la bufera politica e rafforzare il suo ruolo di protagonista. La sfida è aperta: riuscirà Firenze a raggiungere il quorum?

Firenze si conferma più fedele alle urne rispetto alla media italiana (alle 23 di ieri aveva espresso il voto al referendum il 36,7% degli aventi diritto in città e il 36% in provincia, contro una media nazionale del 22% e una toscana del 30%) e così in riva all’Arno, proprio come in provincia, la corsa al quorum non pare impossibile. Alle urne in città la sindaca Sara Funaro, l’europarlamentare dem Dario Nardella e il leader di Iv Matteo Renzi. Alle 19 la media toscana si attestava su un’affluenza del 22,18% con Firenze regina della partecipazione al 28% seguita da Livorno con il 23,66%. Ultima la provincia di Grosseto (17,14%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, corsa al quorum. In città affluenza al 36,7%. Post scatena la bufera politica

