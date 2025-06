Referendum come salvare uno strumento prezioso | aumentare le firme e ridurre il quorum

Il referendum abrogativo rappresenta un pilastro della nostra democrazia, un mezzo fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e bilanciare il potere politico. Tuttavia, con l’introduzione di sistemi elettorali maggioritari, la possibilità di esercitare questo diritto si è complicata, richiedendo azioni concrete per garantirne l’efficacia. È urgente aumentare le firme e ridurre il quorum, affinché tutti possano continuare a usare questo strumento prezioso.

Roma, 9 giugno 2025 – Il referendum abrogativo è uno strumento prezioso per la nostra democrazia, soprattutto dopo l’adozione di sistemi elettorali che contengono correttivi maggioritari. Grazie a questi ultimi una maggioranza relativa in voti può essere trasformata in maggioranza assoluta in seggi per consentire agli elettori una scelta diretta del governo. Una scelta giusta, che però comporta un effetto collaterale: aumenta il rischio che i costituenti avevano individuato e per il quale avevano ideato questo tipo di strumento di correzione, ossia che una maggioranza parlamentare su alcuni temi, implementando il proprio programma con leggi, potesse non corrispondere a una maggioranza nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net