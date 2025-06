Referendum come hanno votato le grandi città? I risultati a Roma Milano Napoli e Bologna

Le prime città a emergere dai risultati parziali del referendum dell'8 e 9 giugno mostrano un quadro di partecipazione ancora più variegato di quanto ci aspettassimo. A Roma, Milano, Napoli e Bologna si delineano tendenze diverse, riflettendo le peculiarità territoriali e sociali di ogni area. Con un'affluenza complessiva del 30,22%, si apre un dibattito acceso sul coinvolgimento dei cittadini e sull'importanza di una partecipazione più ampia. Ma quali sono stati i voti esatti nelle grandi città?

Arrivano i primi risultati dello spoglio del referendum dell’8 e 9 giugno. Secondo i dati praticamente definitivi, il 30,22% degli italiani si è recato alle urne, un’affluenza decisamente minore del 50% più 1 necessario per raggiungere il quorum. Persistono le differenze territoriali nell’affluenza con una grande sproporzione tra Nord, Centro e Sud. E ancor più marcata tra piccoli e grandi centri Buona affluenza al Nord. Una delle prime città ad aver terminato il conteggio è stata Bologna, l’affluenza del capoluogo emiliano si attesta al 47,69%, non troppo lontano dal quorum. Anche Milano ha concluso lo spoglio prima delle 17, il dato dell’affluenza nella città meneghina è del 36,80%. 🔗 Leggi su Open.online

