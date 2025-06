Referendum come hanno votato gli elettori pontini su lavoro e cittadinanza

Il referendum dell’8 e 9 giugno ha acceso i riflettori sui temi cruciali di lavoro e cittadinanza, con gli elettori pontini chiamati a esprimersi su questioni fondamentali per il futuro della regione. Nonostante l’interesse, l’affluenza è risultata bassa anche in provincia di Latina, come in molte parti d’Italia. Un dato che evidenzia la sfida di coinvolgere sempre di più i cittadini nelle decisioni democratiche e che invita a riflettere sulle motivazioni alla base di questa partecipazione.

Il primo dato ufficiale sul referendum dell’8 e del 9 giugno è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, circa un’ora dopo la chiusura dei seggi e la fine delle operazioni di voto, ed è quello relativo all’affluenza. Un affluenza bassa anche nella provincia di Latina, così come nel resto del Paese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Referendum, come hanno votato gli elettori pontini su lavoro e cittadinanza

