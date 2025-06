Referendum cittadinanza Magi | Hanno vinto astensionismo e mancata informazione Eliminare il quorum

Il referendum sulla cittadinanza ha portato a un risultato sorprendente: più cittadini si sono espressi rispetto alla soglia richiesta per legittimare il governo. Riccardo Magi di +Europa sottolinea che l’astensionismo e la mancanza di informazione hanno influito sul risultato, evidenziando l’urgenza di eliminare il quorum. Solo così si potrà garantire una partecipazione più autentica e rappresentativa della volontà popolare, valorizzando il diritto di ogni cittadino a essere ascoltato.

“C’è un dato eclatante: a questo Referendum hanno partecipato un numero di cittadini che è superiore a quello che ha legittimato l’attuale governo in carica”. A dichiararlo è Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del Referendum sulla cittadinanza, durante la conferenza stampa con i giornalisti per commentare il risultato dei quesiti referendari. “Il problema è il quorum e va eliminato – continua Magi – noi porremmo subito a tutte le forze parlamentari una riforma per abrogarlo”. Una delle motivazioni che, secondo il segretario di +Europa e secondo gli attivisti del Comitato promotore, ha portato al risultato della votazione, è il poco spazio che la stampa, soprattutto il servizio pubblico, ha concesso all’argomento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum cittadinanza, Magi: “Hanno vinto astensionismo e mancata informazione. Eliminare il quorum”

