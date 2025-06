Referendum cittadinanza i numeri parlano chiaro | doppio flop e un avvertimento

Il quesito sulla cittadinanza si è trasformato in un campanello d’allarme per il nostro Paese, dove i numeri parlano chiaro: il fronte del no prevale e il quorum latita. Nonostante le storie di integrazione e i sogni di seconde generazioni, l’Italia rimane divisa, lasciando aperta una domanda fondamentale: come possiamo costruire un futuro inclusivo se la partecipazione manca? Il risultato ci invita a riflettere sul valore della cittadinanza e sull’importanza di un impegno collettivo.

Il quorum non c’è, e anche tra chi vota un italiano su quattro dice no. Non è bastato evocare i bambini nati e cresciuti in Italia. Non sono bastati i racconti di seconde generazioni che parlano solo italiano, studiano nelle nostre scuole, tifano le nostre squadre e sognano il nostro futuro. Alla fine, neanche in un referendum dai toni civili e dall’affluenza minima, l’Italia ha saputo dire un sì deciso al tema della cittadinanza. Il quesito sull’estensione dei diritti ai figli di immigrati regolari ha raccolto oltre il 60% di voti favorevoli, ma resta una doppia sconfitta. Perché non raggiungere il quorum è già un segnale pesante: ha votato solo il 30% degli italiani, e questo rende ogni risultato una minoranza nella minoranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum cittadinanza, i numeri parlano chiaro: doppio flop e un avvertimento

In questa notizia si parla di: Referendum Parlano Cittadinanza Numeri

Il cambiamento si fa in cabina elettorale (Paolo Borsellino) #8Giugno #9Giugno #Referendum2025 Esercitiamo un nostro diritto #facciamorete Grazie @GhaliFoh Partecipa alla discussione

Referendum Cittadinanza (@RefCittadinanza) Partecipa alla discussione

Referendum cittadinanza, i numeri parlano chiaro: doppio flop e un avvertimento - Il quorum non c’è, e anche tra chi vota un italiano su quattro dice no. Leggi su thesocialpost.it

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: il 35% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%) - È questo il grande risultato politico dei referendum: in poche parole, quasi quattro persone su dieci (il ... Leggi su msn.com

Quei numeri del referendum sulla cittadinanza diversi da quelli degli altri 4 quesiti - Anche questa volta la soglia dei 26 milioni (circa) di votanti resta un miraggio. Leggi su msn.com