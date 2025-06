Referendum choc alle urne L’affluenza sconvolge tutti | ora cambia tutto

In un’Italia segnata dal maltempo e da un’affluenza alle urne da record negativo, il referendum ha risvegliato pochi voti e molte aspettative deluse. Con un’affluenza del 22,73%, l’eco di questa consultazione risuona ancora forte, lasciando spazio a una domanda cruciale: cambierà davvero qualcosa? Oggi, chi crede ancora nel potere del voto può far sentire la propria voce, perché ogni scelta conta e il futuro si costruisce anche con un gesto di cuore.

In un’Italia che si risveglia con il maltempo e le prime piogge estive, il referendum, per molti, è stato solo un’eco lontana. Alle 23 di ieri, il primo dato ufficiale parla chiaro: solo il 22,73% degli aventi diritto si è presentato alle urne. Ma la storia non finisce qui, perché oggi c’è ancora tempo per chi desidera far sentire la propria voce. >> “È stato il suo ultimo anno a UeD”. Nota ufficiale della produzione: è fuori. Dopo tanti anni (e polemiche) si chiude un ciclo Ricordiamo un passato più partecipato, come nel 2011, quando la domenica sera segnava una partecipazione del 41,1%. Oggi, invece, sembra che l’apatia abbia vinto e il quorum sia un miraggio lontano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

