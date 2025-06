Referendum Calenda | Un autogoal utilizzarlo per sconfessare il Governo

Il referendum calenda si trasforma in un autogol epico: invece di sconfessare il governo, rivela una strategia fallimentare e una comunicazione poco convincente. La sua interpretazione dei dati, infatti, apre pi√Ļ domande che risposte, mostrando quanto le intenzioni politiche possano spesso ritorcersi contro i propri autori. Un episodio che mette in luce la complessit√† del gioco politico italiano e il rischio di usare strumenti democratici come armi politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2025 ‚Äú√ą stato un autogol perch√© si √® usato il referendum per tentare di sconfessare il gGoverno. Non volevano approvare le misure, ma la loro intenzione era dire che i 12milioni di italiani sono loro elettori‚ÄĚ, cos√¨ Carlo Calenda commenta i risultati del referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Referendum, Calenda: Un autogoal utilizzarlo per sconfessare il Governo

In questa notizia si parla di: Referendum Calenda Sconfessare Autogoal

