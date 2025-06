Referendum Calenda rimbalzato al seggio | la sua tessera elettorale ha esaurito gli spazi – Il video

Un momento inaspettato ha coinvolto Carlo Calenda durante il suo tentativo di esercitare il diritto di voto. Il leader di Azione si è trovato, infatti, bloccato al seggio a causa dell’esaurimento degli spazi sulla tessera elettorale, creando un piccolo imbarazzo e sollevando una domanda sulla gestione del voto. Come si risolverà questa situazione? Restate con noi per scoprire come si è conclusa questa curiosa vicenda.

Piccolo momento di imbarazzo per Carlo Calenda. Il leader di Azione è andato al seggio oggi 9 giugno per partecipare al voto sui cinque referendum in corso, ma gli scrutatori lo hanno rimandato indietro: nella sua tessera elettorale non c’era più spazio per ulteriori timbri. È stato uno degli addetti al seggio a indicare la soluzione: «Vada in via Petroselli (sede dell’Ufficio servizi elettorali del Comune di Roma, ndr ) e le rifanno subito la scheda». Calenda ha sussultato quando si è reso conto dell’inconveniente, poi ha abbozzato e assicurato agli scrutatori che sarebbe tornato una volta ottenuta la nuova tessera «immacolata». 🔗 Leggi su Open.online

