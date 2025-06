Referendum Brogna e Giaquinto | Bassa affluenza boccia sinistra

Il fallimento della partecipazione popolare ai referendum del 7 e 8 giugno mette in luce un crescente disincanto verso la politica di sinistra, a volte troppo concentrata su slogan che non rispondono alle reali esigenze dei cittadini. I vice coordinatori provinciali della Lega, Stefano Giaquinto e Fernando Brogna, commentano: “La bassa affluenza nazionale sui quesiti referendari boccia le politiche di una sinistra in cerca di soli slogan elettorali che non scalfiscono la...

