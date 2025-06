Referendum bordata della Picierno alla Schlein | Enorme regalo a Meloni

Il panorama politico italiano si infiamma con le dure parole di Pina Picierno nei confronti di Elly Schlein e del Partito Democratico, descrivendo la sconfitta referendaria come un "regalo" inaspettato a Giorgia Meloni. La leader dem, giĂ umiliata, si trova ora sotto attacco interno che rischia di scuotere ulteriormente le fondamenta del partito. In questo scenario, le parole di Picierno segnano un punto di svolta: la sfida tra divisioni e strategie sembra appena cominciata.

Umiliata al Referendum, la sinistra torna a fare ciò che le riesce meglio: analizzare le proprie sconfitte. E da questo punto di vista, il Partito democratico non ha rivali. In attesa delle parole della segretaria del nazareno Elly Schlein, ci ha pensato Pina Picierno a lanciare una pesante accusa destinata a terremotare la galassia dem. "Una sconfitta profonda, seria, evitabile - inizia così il post su X la vicepresidente del Parlamento europeo -. Purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre. Fuori dalla nostra bolla c'è un Paese che vuole futuro e non rese di conti sul passato. Ora maturitĂ , serietĂ e ascolto, evitando acrobazie assolutorie sui numeri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, bordata della Picierno alla Schlein: "Enorme regalo a Meloni"

