Referendum boom del voto fuorisede | l’89% di chi ha fatto richiesta è andato a votare

Ottima affluenza per il voto fuorisede, dei 67.305 che avevano fatto richiesta per votare lontano dalla loro residenza, l’88,7% si è presentato alle urne. Alla vigilia del voto erano stati 28.430 i cittadini italiani che avevano inoltrato la richiesta per per motivi d i lavoro, 38.105 per motivi di studio e 770 per motivi di cure mediche. L’89% rappresenta una percentuale decisamente maggiore rispetto al 30,58% della media nazionale, un dato ampiamente atteso visto l’ appello all’astensione di molti dei partiti di maggioranza. Gli elettori fuori sede che hanno presentato domanda per votare sono però meno del 2% rispetto a quasi 5 milioni di studenti e lavoratori che sti trovano fuori città. 🔗 Leggi su Open.online