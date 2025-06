Referendum bocciati ma l’Irpinia vince in affluenza

Nonostante i referendum siano stati bocciati, l'Irpinia si conferma protagonista con un'affluenza alle urne che supera il 28%, la più alta in Campania. Un segnale di grande partecipazione civica che, anche in momenti difficili, dimostra quanto la politica e le scelte pubbliche siano al cuore dei cittadini. In questa terra, la voglia di essere protagonisti del proprio futuro non si ferma: è tempo di riflettere e agire.

Tempo di lettura: < 1 minuto In Irpinia l’affluenza definitiva alle urne per i cinque referendum si è attestata al 30% circa degli aventi diritto, secondo i dati relativi alle 501 sezioni elettorali distribuite sul territorio provinciale, confermando di essere la prima provincia campana in termini di percentuale di aventi diritto al voto che si sono recati alle urna nel complesso il 28%. Seppur il dato è leggermente superiore anche alla media nazionale, che si ferma sotto la soglia del 30%, tanto non basta per raggiungere il quorum definitivo che per nessuno dei cinque quesiti sottoposti alla consultazione dei cittadini si avvicina alla soglia minima per rendere valido l’esito referendario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum bocciati, ma l’Irpinia “vince” in affluenza

In questa notizia si parla di: Referendum Irpinia Affluenza Bocciati

Referendum: volata in Irpinia con Fratoianni, Mari, Ricci e Ruotolo - Preparati a vivere una giornata intensa all’ombra dell’Irpinia! Domani, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, insieme a Mari Ricci e Ruotolo, scenderà in campo con una serie di eventi cruciali per il referendum.

Il Referendum non raggiunge il quorum: in Irpinia affluenza del 30% - Il referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza non raggiunge il quorum: i dati ufficiali confermano una partecipazione insufficiente su tutto il territorio nazionale per rendere validi i cinque que ... Leggi su irpinianews.it

Referendum, Campania undicesima in Italia per affluenza: record a Volla, 38 per cento. Irpinia al 22,9 - Per quanto riguarda l’affluenza al Referendum abrogativo, la Campania è undicesima (su 20 Regioni): nella giornata di ieri si è recato alle urne il 21,53 per cento degli aventi diritto. Leggi su corriereirpinia.it

Autonomia differenziata, referendum bocciato. Le reazioni - Il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, dice che è stata "Negata dignità alla volontà di migliaia di cittadini che hanno sottoscritto il referendum bocciato". Leggi su rainews.it