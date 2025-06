Referendum Boccia rilancia a La7 | 15 milioni alle urne più degli elettori di Meloni nel 2022 La destra abbia rispetto per loro

Nel dibattito acceso sul referendum, emerge un tema cruciale: il rispetto per le scelte di tutti gli elettori. Con oltre 15 milioni di italiani alle urne, anche chi vota sì merita attenzione e considerazione, indipendentemente dalle cifre di maggioranza o minoranza. La vera democrazia si basa sulla valorizzazione di ogni voce, perché ogni opinione contribuisce a plasmare il futuro del nostro Paese. È tempo di ascoltare e rispettare ogni scelta.

“ Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi per 12 milioni e 300mila voti, quindi è presidente del Consiglio di un’Italia che allora era una minoranza, non una maggioranza. È maggioranza in Parlamento. Oggi hanno votato 15 milioni di persone, non so quanti sono i sì ma i quesiti sono molto identitari. Meritano lo stesso rispetto di quei 12 milioni e 300mila per i quali Meloni ha il massimo potere in Italia”. Lo ribadisce allo Speciale del TgLa7 dedicato al referendum il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, rispondendo a Enrico Mentana, che gli chiede se non ha sbagliato ad “alzare l’asticella” parlando di “primo avviso di sfratto a Giorgia Meloni”, nel caso in cui il numero dei votanti del referendum avesse superato in valore assoluto quello ottenuto dal centrodestra alle elezioni politiche del 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it