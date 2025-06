Referendum Boccia Pd | Si riparte da 15 milioni di elettori

Il mondo politico si anima con riflessioni intense e sfide cruciali. Francesco Boccia del PD sottolinea come il referendum abbia mobilitato 15 milioni di elettori, evidenziando un fronte sociale coeso e determinato. Un dato che, in termini di partecipazione, si avvicina a quello del centrodestra, testimoniando l’importanza di coinvolgere cittadini e consolidare il dialogo politico. Ma cosa ci riserva il futuro?

“E’ stata una partita che aveva molto senso giocare e che dà il senso di un fronte sociale unito e coeso che, anche in termini di elettori, vale esattamente il centrodestra”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, alla Maratona Mentana, su La 7. “In 15 milioni sono usciti di casa, donne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Boccia (Pd): “Si riparte da 15 milioni di elettori”

