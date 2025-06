Referendum Boccia Pd | “Più votanti di quelli per Meloni alle politiche non è una sconfitta”

Nel vivace dibattito politico italiano, le recenti consultazioni referendarie hanno acceso nuove discussioni tra le principali forze. Francesco Boccia del PD sostiene che i risultati non costituiscono una sconfitta, evidenziando una partecipazione superiore rispetto alle ultime elezioni politiche di centrodestra. La risposta di Maurizio Gasparri non si è fatta attendere, alimentando ulteriormente il confronto tra opposte opinioni. Ma cosa significa davvero questo risultato per il futuro della politica italiana? Continua a leggere.

Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ha detto che il risultato dei referendum su lavoro e cittadinanza non è una sconfitta, perché hanno partecipato più elettori di quelli che votarono per il centrodestra nel 2022. Ha risposto Maurizio Gasparri di FI: "Boccia, ti auguro mille di questi successi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

