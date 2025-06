Referendum Baldino M5s | Affluenza così bassa è una sconfitta di tutti nessuno esulti

Il referendum Baldino del M5S ha registrato un’affluenza ai minimi storici, lasciando tutti con l’amaro in bocca. Un risultato che evidenzia come, in democrazia, l’assenza di partecipazione sia una sconfitta collettiva. Vittoria Baldino sottolinea: «I cittadini meritano più tutele e diritti, ma quando l’affluenza è così bassa, nessuno può gioire». La sfida ora è riscoprire il valore del voto e della partecipazione civica.

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2025 "I cittadini meritano maggiori tutele e maggiori diritti, ma quando l'affuenza è così bassa è una sconfitta per tutti, nessuno esulti", così Vittoria Baldino del M5s commentando i risultati dei referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Baldino (M5s): "Affluenza così bassa è una sconfitta di tutti, nessuno esulti"

In questa notizia si parla di: Così Referendum Baldino Bassa

Sui referendum di giugno spero voti la maggioranza degli italiani: così si fa pratica di democrazia - Nei prossimi referendum di giugno, auspico una partecipazione massiccia da parte degli italiani, perché esercitare il voto è essenziale per la democrazia.