Referendum Avellino prima in Campania per affluenza Ciampi M5S | Segnale di maturità politica

In un’epoca di sfiducia e astensione, Avellino si distingue come esempio di impegno civico, registrando la più alta affluenza tra i capoluoghi campani con il 37,27%. Un segnale di maturità politica che risveglia l’interesse dei cittadini e invita a riflettere sul ruolo della partecipazione democratica. Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del...

In un contesto nazionale segnato da una partecipazione contenuta, con un’affluenza al voto referendario ferma al 30,58 per cento, Avellino fa registrare il dato più alto tra i capoluoghi di provincia della Campania: il 37,27 per cento. A evidenziarlo è Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Referendum, Avellino prima in Campania per affluenza. Ciampi (M5S): “Segnale di maturità politica”

