Referendum alle 23 l' affluenza a Napoli supera la media nazionale

Alle 23, Napoli si distingue con un'affluenza alle urne superiore alla media nazionale, raggiungendo quasi il 25%. Una giornata che testimonia l'impegno civico dei cittadini partenopei in vista del referendum abrogativo 2025. Con le urne ancora aperte domani mattina, sarĂ interessante scoprire se questa partecipazione si tradurrĂ in una partecipazione ancora piĂą consistente, rafforzando il ruolo della cittĂ nel decidere il proprio futuro.

La città di Napoli supera la media nazionale per quanto riguarda l'affluenza alle ore 23.00 per i referendum abrogativi 2025. Questo è il dato ufficiale che emerge dalla giornata di domenica. Lunedì si vota dalle 7 alle 15. Nel capoluogo campano, infatti, l'affluenza sfiora il 25% (24.95% per.

