Referendum alle 23 affluenza al 22,69% Calabria e Sicilia sempre in coda | entrambe sono al 16% Quorum lontanissimo Oggi si vota dalle 7 alle 15

Alle 23, l’affluenza complessiva ai cinque referendum si attesta al 22,69%, rivelando un calo di partecipazione. La Calabria e la Sicilia restano in coda con appena il 16,25% e il 16,48%, lontane dal quorum che continua a sembrare irraggiungibile. Con i seggi aperti ancora fino alle 15 di oggi, il futuro della consultazione dipende da una mobilitazione crescente. Riusciranno gli italiani a superare questa sfida cruciale?

L'affluenza alle 23 sui cinque referendum si attesta al 22,69. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale, quando mancano 3mila sezioni alla fine. La regione in cui si è votato di più è la Toscana con il 29,98%. In fondo la Calabria con il 16,25% e la Sicilia con il 16,48%. Solo il Trentino ha fatto peggio col 16,13. Lunedì seggi aperti dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 19 si era fermata.

