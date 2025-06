Referendum | al volto un terzo dei lecchesi scelto il sì

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 ha coinvolto un terzo dei cittadini lecchesi, chiamati a esprimersi su importanti quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Due giorni di urne aperte per permettere a tutti di partecipare attivamente al destino della nostra comunità . Con una partecipazione così significativa, ogni voto conta: per essere validi, i sì o no devono raggiungere determinati quorum. È il momento di far sentire la propria voce e plasmare il futuro di Lecco.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 anche i cittadini lecchesi come tutti gli italiani sono stati chiamati alle urne per esprimersi sui quesiti referendari abrogativi relativi a lavoro e cittadinanza. Domenica urne aperte dalle ore 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

