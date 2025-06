Referendum | affluenza flop il quorum è un miraggio lontano Urne aperte fino alle ore 15 di lunedì 9 giugno

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 si avvia verso un flop di affluenza, con il quorum dei 232 milioni di voti ormai lontano e le urne aperte solo fino alle 15 di lunedì. I temi caldi di precarietà, sicurezza e cittadinanza hanno suscitato interesse, ma le urne sembrano quasi vuote. Salvo clamorose sorprese, il risultato finale rischia di essere un'ulteriore dimostrazione della scarsa partecipazione degli italiani.

