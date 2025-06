Referendum | affluenza del 22,6% alle 23 Nel 2011 era al 41,1% Toscana | regione dove si è votato di più

Alle 23 di ieri, domenica 8 giugno 2025, l’affluenza ai seggi in Italia per i referendum su lavoro e cittadinanza si attesta al 22,6%, segnando un lieve incremento rispetto al 41,1% del 2011. La Toscana si conferma regione votante, con una partecipazione superiore alla media nazionale. Con più di due settimane di campagna elettorale alle spalle, la sfida ora è coinvolgere ancora di più i cittadini, perché ogni voto conta per il futuro del Paese.

ROMA – Alle 23 di ieri, domenica 8 giugno 2025, è del 22,6% l'affluenza ai seggi aperti in tutta Italia per votare ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza. È quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 59.732 sezioni su su 61.591 complessive. Nel 2011, quando il referendum superò la soglia del 50%.

