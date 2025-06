Referendum | affluenza bassa anche in provincia di Latina Secondo giorno di voto

Il secondo giorno di voto per i referendum su lavoro e cittadinanza italiana si apre con una notizia che preoccupa: l'affluenza è bassa anche nella provincia di Latina, evidenziando un crescente disinteresse tra i cittadini. Con i seggi aperti fino alle 15 e lo scrutinio imminente, resta da capire se questa tendenza influenzerà il raggiungimento del quorum. La partecipazione democratica è un elemento chiave per il futuro del nostro paese.

Secondo giorno di voto oggi, lunedì 9 giugno, per i referendum su lavoro e cittadinanza italiana, anche nella provincia di Latina. I seggi sono aperti dalle 7 alle 15, poi a seguire ci sarà lo scrutinio delle schede. Affluenza bassa e quorum lontano Il primo dato emerso dalla giornata di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Referendum: affluenza bassa anche in provincia di Latina. Secondo giorno di voto

