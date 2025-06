Referendum affluenza alta dove si votava anche per il sindaco | 11 Comuni su 20 superano il quorum gli altri lo sfiorano

Un’affluenza elevata nei referendum si conferma un segnale forte di partecipazione democratica: in 11 su 20 comuni, infatti, si è superato il quorum, mentre gli altri sono vicini a raggiungerlo. La decisione del governo di tenere i referendum in una data separata da quella delle amministrative ha suscitato dibattiti e aspettative. Ora, l’attenzione si concentra sui risultati che potrebbero influenzare le future scelte politiche e legislative.

A marzo scorso, quando è stata decisa la data per la celebrazione dei cinque referendum, in molti aveva contestato al governo la decisione di non accorparli con il primo turno di amministrative (dove si votava in 126 Comuni, dei quali 4 capoluoghi di provincia). Il governo ha deciso, infatti, di accogliere solo parzialmente la richiesta dei promotori dei referendum scegliendo di chiamare al voto gli elettori per la tornata referendaria due settimane dopo, proprio l’8 e 9 giugno, quindi in contemporanea agli eventuali ballottaggi e al primo turno di comunali in Sardegna. Ma com’è andata l’affluenza dove si votava anche alle amministrative? Matera e il caso Triggiano (più elettori al referendum che al ballottaggio) – I risultati sono stati molto più alti del resto d’Italia e ben 11 Comuni sui 20 al voto per eleggere il sindaco (13 al ballottaggio e 7 al primo turno in Sardegna) hanno superato la soglia del quorum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, affluenza alta dove si votava anche per il sindaco: 11 Comuni su 20 superano il quorum (gli altri lo sfiorano)

