Referendum affluenza alle 23 | in provincia di Ferrara ha votato il 25,08%

Alle 23 di domenica 8 giugno, in provincia di Ferrara, il 25,08% degli aventi diritto aveva già espresso la propria preferenza, indicando un’affluenza che promette un dibattito acceso e coinvolgente. Questo dato, cruciale per la validità del referendum abrogativo, sottolinea l’importanza di ogni voto. Rimani aggiornato: iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e segui con noi il confronto sulle decisioni che plasmeranno il futuro della tua comunità.

In questa notizia si parla di: Referendum Votato Affluenza Provincia

