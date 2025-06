Referendum affluenza al 33,60% Superata la media nazionale Anzola prima per partecipazione

L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta protagonista in occasione dei referendum, superando la media nazionale con un’affluenza del 28,26% alle 23:00 e raggiungendo punte del 33,60% a Bologna. Un segnale forte di partecipazione civica che sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni cruciali su lavoro e cittadinanza. La regione dimostra così di essere un esempio di impegno democratico, pronto a fare la differenza nel risultato finale.

L' Emilia-Romagna va a votare e come spesso accade si colloca oltre la media nazionale per quanto riguarda l'affluenza: è accaduto anche ieri con i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Alle 23, infatti, nella nostra regione aveva votato il 28,26% (4.188 su 4.537 sezioni scrutinate) degli aventi diritto contro il 22,24% del resto del Paese, ossia sei punti percentuali in più. Tra le province, svetta Bologna con il 33,60% (732 su 1.065 sezioni) e, in particolare, Bologna città con il 37,17% (121 su 454 sezioni) e Anzola con il 40,11%, quest'ultimo il comune con più votanti in assoluto.