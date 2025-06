Referendum | affluenza al 30,6%Centrodestra esulta | Governo rafforzato E ora vuol cambiare la legge

L’affluenza al 30,6% e il risultato dei cinque quesiti sui temi di lavoro e cittadinanza rafforzano la posizione di Giorgia Meloni, che già si prepara a cambiare la legge. Dopo un’affermazione che sottolinea la sua tenuta politica, la premier affida a Giovanbattista Fazzolari la linea da seguire. Le opposizioni hanno infatti tentato di trasformare questi referendum in un...

Si sente rafforzata, Giorgia Meloni dopo l'esito del referendum, con i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza che ai seggi hanno fatto segnare un'affluenza del 30,6%. Quorum lontanissimo quindi, con la presidente del Consiglio che una manciata di minuti dopo la chiusura delle urne affida al suo braccio destro Giovanbattista Fazzolari il compito di dettare la linea. "Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni - spiega il sottosegretario con delega per l'Attuazione del programma -. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita" L'articolo Referendum: affluenza al 30,6%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Referendum: affluenza al 30,6%.Centrodestra esulta: “Governo rafforzato”. E ora vuol cambiare la legge

Ecco che cominciano: "Non è vero che i cittadini hanno perso la fiducia nella sinistra e i sindacati! I cattivi sono a destra! Faschistiii!!" Chi chiedeva le dimissioni del governo in caso di vittoria ora darà le sue? Partecipa alla discussione

L'IDIOZIA DELLA SINISTRA CHE RITIENE CHE GLI ITALIANI VOGLIANO CHE I BAMBINI MUOIANO A GAZA. E Pensano che quella sia una coalizione unita per un governo, quando sappiamo che è fortemente divisa. Il flop è talmente evidente e dimostra che Partecipa alla discussione

