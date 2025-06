Referendum affluenza al 30% | per la sinistra la débacle è totale Fazzolari | Il governo ne esce rafforzato

I referendum di metà mandato hanno confermato una vittoria netta per il governo Meloni, rafforzando la sua posizione e indebolendo la sinistra. Con un’affluenza al 30%, il responso politico appare chiaro: le opposizioni hanno trasformato l’evento in una sfida personale contro il premier, ma i risultati suggeriscono che il sostegno all’esecutivo è più saldo che mai. Un dato che potrebbe cambiare gli assetti politici nei prossimi mesi.

«Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita ». Intercettato dai cronisti a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, è stato fra i primi a trarre un bilancio politico dei referendum. A metà spoglio non solo il quorum era inarrivabile, ma anche la soglia del 30% non era stata raggiunta. Poi è stata leggermente superata via via che le operazioni sono andato avanti, ma è evidente che per la sinistra la débacle è rimasta totale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it